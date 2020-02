Sporting 'vira' jogo com Portimonense e volta ao terceiro lugar

O resultado permite aos ‘leões’ chegarem aos 35 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, que no sábado empatou com o Gil Vicente (2-2), e mais três do que o Famalicão, que perdeu por 7-0 na receção ao Vitória de Guimarães.

Frente a um conjunto algarvio em zona de descida, no 17.º lugar com 14 pontos, os ‘verdes e brancos’ entraram em campo com alguma instabilidade, sofrendo o primeiro golo aos 26 minutos, pelo ‘veterano’ colombiano Jackson Martínez, num remate colocado à entrada da área.

Cinco minutos depois, foi outro ‘veterano’, o francês Mathieu, a marcar, num livre direto exímio, e a repor a igualdade, num jogo que também foi de ‘azar’ para o defesa, que saiu lesionado na segunda parte.

Na etapa complementar, um autogolo de Jadson, aos 72 minutos, chegou para consumar a reviravolta, ainda que os lisboetas tenham disposto de várias oportunidades para aumentar a vantagem, num dia também marcado por uma manifestação de milhares de adeptos contra a presidência de Frederico Varandas.

Em Tondela, a equipa da casa e o Marítimo protagonizaram um empate sem golos, que leva a formação do distrito de Viseu a somar o quinto jogo seguido sem vencer em casa, tendo como último triunfo a vitória contra o Sporting em 03 de novembro de 2019.

A partida fica marcada pelo recorde estabelecido pelo guarda-redes Cláudio Ramos, que completou hoje 94 jogos consecutivos no campeonato, num total de 8.460 minutos a defender a baliza do Tondela, quebrando o recorde que pertencia a Rui Patrício, que disputou 93 seguidos ao serviço do Sporting.

Em Moreira de Cónegos, uma assistência de cabeça do guarda-redes Pasinato, no quarto minuto de descontos, permitiu ao angolano Fábio Abreu resgatar um ponto, na receção do Moreirense ao Vitória de Setúbal (1-1).

Éber Bessa adiantou cedo os sadinos, aos 12 minutos, mas o tento de Abreu faz a formação de Setúbal cair para o 10.º lugar, com 26 pontos, enquanto os minhotos seguem em 13.º, com 22.

A I Liga é liderada pelo Benfica, que no sábado foi derrotado em casa do FC Porto, segundo classificado, por 3-2, com os ‘dragões’ a aproximarem-se da liderança, agora a quatro pontos de distância.

A 20.ª jornada do campeonato fica concluída com a receção do lanterna-vermelha Desportivo das Aves ao Rio Ave, que em caso de vitória pode igualar o Famalicão com 32 pontos.