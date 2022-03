Sporting verga Benfica na Luz e mantém-se no topo com o vitorioso FC Porto

No encontro de abertura da 13.ª jornada, os ‘dragões’ impuseram-se num reduto complicado nas últimas duas épocas, face aos tentos anotados por Vítor Ferreira, aos 70 minutos, que se estreou a marcar na equipa principal, e Otávio (75), após fazer uma ‘chapelada’ ao guarda-redes Samuel Portugal.

Antes, em cima do tempo de intervalo, um autogolo do médio Pedro Sá (45+3), após livre direto de Luiz Diaz, desfez o ‘nulo’.

Este triunfo permite à equipa comandada por Sérgio Conceição passar a somar 35 pontos, os mesmos do Sporting, que vulgarizou o eterno rival em pleno Estádio da Luz.

O campeão nacional desde cedo que apostou num jogo de pressão alta, conseguiu condicionar os jogadores cruciais como João Mário e Rafa e soube explorar bem as laterais adversárias, para se colocar em vantagem, com o espanhol Pablo Sarabia (08 minutos) a abrir o ativo.

O avançado Paulinho, que muitas vezes fica em ‘branco’, dilatou a vantagem, aos 62, e Matheus Nunes (68), provavelmente, o melhor jogador em campo, fechou a contagem para os 'leões', que se mantêm invictos na I Liga, somando ainda a oitava vitória seguida, tal como o FC Porto.

No lado ‘encarnado’, o médio Pizzi (90+6) saiu do banco de suplentes para encurtar distâncias, já em tempo de compensação, e fixar o resultado final, que deixa as ‘águias’ no último lugar do pódio, com 31, a quatro de ‘dragões’ e ‘leões’.