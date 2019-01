Sporting obrigado a vencer na receção ao comandante FC Porto

As mais lidas

Além do encontro de Alvalade, realce hoje para outro encontro da 17.ª jornada, com o Boavista a receber o Marítimo.

Enquanto o Sporting não pode pensar noutro resultado que não seja a vitória, o FC Porto desloca-se a Lisboa instalado na liderança, com quatro pontos de vantagem para o Benfica – venceu na sexta-feira nos açores por 2-0 – e menos um jogo disputado.

Depois de terem despedido o treinador José Peseiro e de terem partido para uma série de jogos vitoriosos com o novo treinador, o holandês Marcel Keizer, os ‘leões’ voltaram a ceder pontos e, nas últimas três jornadas, somaram duas derrotas, que os atiraram para o quarto posto, a oito pontos dos portistas, líderes destacados.

O estádio José Alvalade vai ser este sábado palco de um dos mais importantes encontros desta edição da I Liga de futebol, com o Sporting a receber o FC Porto necessitado de vencer, enquanto os ‘dragões’ estão menos pressionados.

