Sporting (masculinos) e Benfica (femininos) apurados para Nacional de clubes

Segundo a tabela provisória de resultados que a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) divulgou hoje, ‘leões' e ‘águias' confirmaram o esperado, ao apurarem-se para a próxima fase, tendo ficado, cada um, isento de participar nos femininos (o Sporting) e masculinos (Benfica), por serem campeões em título.

Com mais de 1.000 atletas em prova no sábado, em sete locais diferentes (Braga, Leiria, Lisboa, Faro, Açores, Madeira e Aveiro), a fase de apuramento elencou os clubes que vão disputar a I e a II Divisão, em 15 de agosto, num modelo inovador que a FPA implementou devido à pandemia de covid-19.

Nos femininos, vão disputar a I Divisão, além dos dois rivais lisboetas, a Juventude Vidigalense (Leiria), segunda classificada, o GD Estreito (Madeira), o Jardim da Serra (Madeira), o Água de Pena (Madeira), o Sporting de Braga (Braga) e o GRECAS (Aveiro).

Maia, Fátima, Marítimo, Eirense, Casa do Benfica de Faro, AC Póvoa de Varzim, Cucujães e Palhaça compõem a segunda divisão feminina.

Em masculinos, o Sporting Clube de Braga foi segundo, atrás do Sporting, e segue para as finais, a par de Água de Pena, Juventude Vidigalense, GRECAS, Jardim da Serra e a Casa do Benfica de Faro.

A II Divisão será disputada pelo Maia, Estreito, Clube de Atletismo de Seia, Associação 20KM Almeirim, São João da Madeira, AC Póvoa de Varzim, Sobral Ceira e Juventude Ilha Verde.