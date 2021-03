Sporting ganha ao Vitória de Guimarães e permanece invicto

Com resultado o invicto Sporting, soma agora 64 pontos, mantém a liderança com 10 de vantagem sobe o segundo classificado FC Porto, que hoje venceu o Portimonense, por 2-1. Por sua vez o Vitória de Guimarães que elevou para três a série de derrotas consecutivas - Sporting de Braga (3-0) e Gil Vicente (4-2) - permanece no sexto posto, com 35 pontos.

As duas alterações na equipa principal em relação ao encontro com o Tondela (vitória, por 1-0), Daniel Bragança e Luís Neto, que renderam Nuno Santos e Coates, mantiveram a identidade do Sporting que entrou mais pressionante, a empurrar o Vitória de Guimarães para o último terço do terreno e poderia ter inaugurado o marcador, aos 15 minutos, quando João Mário, à entrada da área, rematou forte para defesa de Bruno Varela.

Embora o Vitória de Guimarães tenha surpreendido ao apresentar-se com três centrais – Mikel, Jorge Fernandes e Amaro – com Sacko a fazer todo o corredor direito e Lameiras o esquerdo, a verdade é que não conseguiu anular as ações atacantes do Sporting e Pedro Gonçalves, aos 18 e 19 minutos, teve o golo nos pés, mas na primeira ocasião viu Bruno Varela intervir e na segunda a trave.

Aos 26 minutos gritou-se golo no Estádio José Alvalade quando Tiago Tomás bateu Bruno Varela, mas por intervenção do VAR acabou por ser anulado pelo árbitro Tiago Martins uma vez que a bola tinha saído pela linha lateral no início da jogada aquando da incursão de Pedro Porro, na direita.

Os comandados de João Henriques reagiram e conseguiram chegar à área do Sporting e aos 34 minutos tiveram duas oportunidades de golo. Primeiro Marcus Edwards abrigou Antonio Adán a defender para canto (a bola ainda bateu na trave) e depois Jorge Fernandes viu a trave negar-lhe o 1-0.

Se o Sporting viu o VAR, liderado pelo árbitro Vítor Ferreira, anular-lhe um golo, viu, aos 44 minutos, o mesmo VAR confirmar o golo de Gonçalo Inácio, aos 42, que de cabeça se estreou a marcar na I Liga, após receber a bola de João Palhinha.

Na segunda parte, o jogo foi mais dividido, com o Vitória de Guimarães a pressionar mail alto e aparecer mais vezes na área dos ‘leões’ e, aos 52 minutos, Estupiñán desperdiçou, de pé esquerdo, a igualdade depois de um cruzamento de Edwards.

As entradas de Bruno Duarte e André Almeida, aos 66 minutos, para os lugares de Estupiñán e Amaro, devolveram a linha de quatro defesas e eram um sinal que a equipa da Cidade Berço queria chegar ao golo.

Na resposta, Rúben Amorim colocou em campo, aos 71 minutos, Paulinho e Bruno Tabata, que renderam Tiago Tomás e Daniel Bragança, com o intuito de aproveitar os espaços que o Vitória de Guimarães estava a dar pelos riscos que estava a tomar para chegar à igualdade, mas isso não se materializou.

O Vitória de Guimarães começou a apostar no futebol direto para a área do Sporting, numa altura em que os ‘leões’ tinham estreado o jovem Dário Essugo, que completou 16 anos no passado dia 14 e assinou contrato profissional com o Sporting esta semana, mas o resultado acabou por não sofrer alterações.