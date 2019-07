Sporting faz último treino na Suíça e Luiz Phellype fala da concorrência com Bas Dost

O Sporting realizou esta sexta feira o último treino no estágio que está a cumprir na Suíça e o ponta de lança Luiz Phellype considerou que a concorrência com Bas Dost é saudável e beneficia a equipa.

“Enquanto estivermos aqui, vamos ter a competição e isso só faz bem ao Sporting. Ter dois jogadores a dar o máximo para jogar e depois a escolha é do treinador”, disse o avançado brasileiro, considerando que partem ambos em pé de igualdade por um lugar no onze.

O brasileiro lembrou a final da Taça da Portugal, em que marcou o último penálti que permitiu ao Sporting conquistar o troféu, mas Bas Dost também deu um contributo importante ao marcar o segundo golo durante o prolongamento.

“Nenhum de nós parte em vantagem, o que se passou na final da Taça já pertence ao passado. Agora já estou focado na nova época. Foi muito bom o que aconteceu, mas há que olhar para a frente”, disse.

Depois dos primeiros seis meses ao serviço do Sporting, o avançado brasileiro contratado ao Paços de Ferreira cumpre pela primeira vez a pré-época com os ‘leões’ e tem uma opinião positiva acerca da forma como o estágio na Suíça tem decorrido.

“Os treinos têm sido bastante bons e a preparação também. O ambiente no grupo é fantástico e todos sabemos que a pré-época tem de ser intensa. Mais tarde não vamos ter tempo para treinar assim devido aos jogos”, disse Luiz Phellype aos jornalistas presentes na Suíça.

A equipa ‘leonina’ realizou hoje o último treino no estágio da Suíça com 24 jogadores que treinaram sem limitações, Jovane Cabral realizou apenas corrida no relvado, enquanto Ristovski, Rosier e Ivanildo, que recuperam de lesões sem gravidade, estiveram entregues ao departamento clínico dos ‘leões’.

De acordo com o Sporting, Rodrigo Battaglia foi autorizado, por motivos pessoais, a viajar para a Argentina onde irá continuar a realizar trabalho de recuperação.