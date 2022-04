Sporting faz três alterações, Benfica repete ‘onze’ de Liverpool

Os três futebolistas dos ‘leões’ são apostas como titulares do treinador Rúben Amorim, em relação ao triunfo no reduto do Tondela (3-1), da última ronda, substituindo Matheus Reis, castigado, Ugarte e Marcus Edwards, agora suplentes.

Assim, o Sporting apresenta os centrais Gonçalo Inácio, Coates e Luís Neto, à frente do guarda-redes Adán, com Pedro Porro e Nuno Santos nas alas e Palhinha e Matheus Nunes no meio-campo, atrás dos avançados Sarabia, Pedro Gonçalves e Paulinho.

Do outro lado, Nélson Veríssimo voltou a apostar no ‘onze’ inicial de Liverpool, onde o Benfica empatou 3-3 na quarta-feira, depois de estar a perder por 3-1, sendo, porém, eliminado da Liga dos Campeões, face ao desaire na Luz por 3-1.

Diogo Gonçalves volta, assim, a ser o substituto do lesionado Rafa, acompanhando Everton e Darwin na frente de ataque. Vlachodimos é o guarda-redes, Otamendi e Vertonghen os centrais e Gilberto e Grimaldo jogam nas laterais, enquanto Weigl e Taarabt constituem o meio-campo.

Sporting, segundo classificado da I Liga de futebol, com 73 pontos, e Benfica, terceiro, com 64, defrontam-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 20:30, em jogo da 30.ª jornada, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.