Sporting faz a 10.ª seguida em Barcelos e lidera isolado à condição

Em Barcelos, perante uma das equipas em melhor forma na prova (gilistas não perdiam desde outubro e vinham de duas vitórias seguidas), os atuais campeões nacionais acabaram por resolver o jogo na segunda parte e vão passar a noite com três pontos de vantagem sobre o FC Porto, que joga domingo em Vizela, e sete sobre o Benfica, que no mesmo dia recebe o Marítimo.

A primeira parte de Barcelos ficou a zero, mas sobretudo fica registada com uma das mais atípicas da temporada, com três amarelos, duas expulsões e uma grande penalidade (falhada) em apenas oito faltas cometidas no total pelas duas equipas.

O japonês Fujimoto foi o primeiro a ver o vermelho direto, aos 12 minutos, seguindo-se Neto, do Sporting, aos 21. Aos 37, Pedro Gonçalves, o melhor marcador da última edição da I Liga, falhou uma grande penalidade, no que viria a ser uma noite de ‘falhanços’ para o internacional português.

Na segunda parte, o Sporting acabou por assumir o comando da partida e chegou ao triunfo com golos de Nuno Santos (53 minutos), Gonçalo Inácio (64), num lance a meias com Pedro Gonçalves, e Daniel Bragança (90+3).

Imbatível há cinco jogos na I Liga, o Gil Vicente já sabe que vai terminar a ronda no oitavo posto, com 20 pontos.

Depois do empate do Estoril Praia e da derrota do Vitória de Guimarães, o Portimonense falhou a possibilidade de subir na tabela e ocupar provisoriamente o quarto lugar, com um empate caseiro perante o Arouca (1-1).

Após uma igualdade sem golos na etapa inicial, o Arouca, que chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer, arrancou melhor na segunda parte e adiantou-se aos 52 minutos, por André Silva, mas a equipa de Portimão, que podia alcançar o segundo triunfo consecutivo, reagiu e igualou aos 71 minutos, por Luquinha.

Com este empate, o Portimonense mantém o sexto posto, agora com 24 pontos, mais dois do que o Guimarães, sétimo, e menos um do que o Estoril, quinto, cenário que deixa o Sporting de Braga com possibilidades de reforçar o quarto lugar.

Na sexta-feira, o Estoril Praia empatou na receção ao Famalicão (2-2) e o Vitória de Guimarães saiu derrotado do Açores com o Santa Clara (1-0).

O Sporting de Braga, que sofreu uma pesada goleada na Taça da Liga com o Boavista (5-1), recebe no domingo o Belenenses SAD, último classificado, na partida que fecha a ronda.

No outro jogo do dia, o Paços de Ferreira regressou aos triunfos, ao vencer em Tondela, por 1-0, com o novo treinador César Peixoto no banco, apesar de ter sido apenas apresentado na sexta-feira.

Denilson Júnior marcou o único golo da partida, aos 81 minutos, de grande penalidade, permitindo aos pacenses interromper uma série de quatro derrotas consecutivas e 10 jogos sem triunfos no campeonato, sob o comando de Jorge Simão.

Com este resultado, o Paços de Ferreira igualou Arouca e Marítimo no grupo dos nonos classificados e passou a somar 14 pontos, mais dois do que o Tondela, 15.º, que somou a terceira derrota seguida na I Liga.