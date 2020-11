Sporting encara Sacavenense “com grande responsabilidade”

“Vamos assumir o jogo com grande responsabilidade, eliminando qualquer imagem de facilitismo. [Queremos] chegar e fazer o nosso melhor jogo, ter oportunidade para crescer, respeitando o adversário, que vem com ambição de demonstrar a sua paixão e tirar o máximo partido deste jogo”, frisou, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

Emanuel Ferro alertou para os perigos da equipa do Campeonato de Portugal, fruto da competição “em que a paixão pelo jogo poderá fazer diferença no adversário”, mas admitiu “uma ou outra mudança” no ‘onze’ inicial do atual líder da I Liga.

“Temos um plantel disponível com jogadores de características diferentes. Sabemos que é um jogo a eliminar e queremos respeitar a competição, tendo em conta as seleções, viagens e outras condicionantes. A gestão é feita muito em função disso. Não há uma gestão de rodar jogadores só por rodar”, explicou.

O médio Pedro Gonçalves lesionou-se num joelho e é ‘baixa’ para o encontro, apesar de Emanuel Ferro pensar que “não é nada de grave”, juntando-se ao avançado brasileiro Luiz Phellype, que “se mantém indisponível”, e ao extremo equatoriano Gonzalo Plata, infetado com covid-19.

O Sporting olha para a Taça de Portugal “com uma grande ambição” e com “um respeito enorme pelos adversários, independentemente da divisão onde competem”, pois “há muita oportunidade à surpresa”.

“A ambição é grande de vencer uma competição com tanta tradição, de muita importância. Todos, tendo oportunidade de participar, têm o sonho de chegar à final. Amanhã [segunda-feira] é o primeiro passo para isso”, sublinhou.

O Sporting defronta o Sacavenense na segunda-feira, a partir das 21:15, em jogo disputado no Estádio Nacional, em Oeiras, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.