Sporting desperdiçou muito até Paulinho sair do banco para decidir jogo em Portimão

Os 'leões' dominaram, mas, numa noite de muito desperdício, Pedro Gonçalves falhou uma grande penalidade (42) e atirou aos 'ferros' (65), acabando por redimir-se com a assistência para a finalização certeira do avançado português, que colocou justiça no marcador dois minutos depois de ter sido aposta de Rúben Amorim (77).

Na corrida aos lugares de ‘Champions’, o Sporting, quarto classificado, com 47 pontos, reduziu distâncias, à condição, para FC Porto, segundo classificado (51), que entra em ação ainda hoje (20:30) no terreno do Desportivo de Chaves, e Sporting de Braga, terceiro (49), que no domingo recebe o Rio Ave.

A equipa de Paulo Sérgio - que, como treinador, nunca venceu o Sporting, somando hoje a 11.ª derrota em 14 jogos - ocupa provisoriamente o 12.º lugar, com 26 pontos.

No Sporting, posicionado no habitual '3-4-3', com Pedro Gonçalves no trio de ataque, Rúben Amorim mudou cinco peças (Diomandé, Gonçalo Inácio, Ricardo Esgaio, Ugarte e Chermiti voltaram à titularidade) em relação à vitória caseira sobre o Estoril Praia (2-0).

Já no Portimonense registaram-se três novidades face à derrota em Famalicão (1-0), num 'onze' que partia de uma base de '4-3-3' para, em missão defensiva, se moldar quase sempre num '6-3-1': os centrais habitualmente titulares ao longo da época, Pedrão e Relvas, foram hoje laterais, enquanto os extremos Seck e Ouattara recuavam para a marcação aos laterais adversários.

Com as escolhas iniciais, o padrão de jogo parecia definido e o Sporting assumiu a posse de bola praticamente desde o apito inicial, ainda que, além de um par de 'tiros' de longe para fora, tenha demorado um quarto de hora a criar o primeiro lance de relativo perigo.

Na sequência de um canto, num lance confuso, Nakamura voou para evitar a primeira tentativa de Pedro Gonçalves e, na recarga, Morita viu Pedrão cortar a bola 'em cima' da linha de baliza (17).

O Sporting controlava a seu bel-prazer, com Pedro Gonçalves (28) e Marcus Edwards (32) a desperdiçarem lances claros de perigo, perante um Portimonense inexistente do meio-campo para a frente e em que só Maurício ameaçou, num livre frontal ao lado (34).

Aos 39 minutos, Ouattara cometeu grande penalidade sobre Nuno Santos - confirmada pelo videoárbitro, pois Gustavo Correia tinha assinalado falta fora da área -, mas Pedro Gonçalves desperdiçou o 'castigo máximo' com um remate muito por cima da trave (42).

Na segunda parte, que arrancou com um corte defeituoso de Park Ji-soo para a barra da baliza algarvia (47), o ascendente 'leonino' acentuou-se, as ocasiões surgiam sucessivamente, porém, a ineficácia na finalização mantinha o 'nulo' no marcador.

Nakamura evitou o golo de forma brilhante três vezes, em remates de Pedro Gonçalves (51 e 72) e Ricardo Esgaio (63), com o médio a manter a 'maré' de azar ao acertar no poste (65).

Até que Rúben Amorim apostou em Paulinho, Pedro Gonçalves recuou para o lugar de Ugarte e, depois de muito falhar, redimiu-se com o passe para o golo do avançado, que 'emendou' com o pé esquerdo, nas costas da defesa algarvia (77).

Em desvantagem, Paulo Sérgio colocou em campo as 'peças' ofensivas que tinha no banco: o tempo de jogo parecia já escasso para a resposta, mas Pedrão (87) e Yony González (90) ainda ameaçaram, obrigando Adán a duas excelentes defesas.