Bolieiro pede reforço do POSEI Agricultura e programas para pescas e transportes

Segundo um comunicado do executivo regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM, “o reforço do POSEI [Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à Insularidade] Agricultura, a criação de um POSEI Pescas e a implementação de um POSEI Transportes” foram destacados por José Manuel Bolieiro “como prioridades para mitigar os sobrecustos permanentes com que a região se confronta, quer no abastecimento interno entre ilhas, quer na expedição e exportação de produtos regionais”.

O líder do Governo Regional dos Açores recebeu em audiência, no Palácio de Sant’ana, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, o eurodeputado Andrey Novakov, coordenador do Partido Popular Europeu (PPE) na Comissão de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu.

Segundo a nota, o encontro centrou-se na temática do próximo Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia e nas políticas específicas para as Regiões Ultraperiféricas (RUP), com ênfase na importância de assegurar instrumentos adequados que atendam à singularidade destas regiões.

"A competitividade dos nossos produtos depende da nossa capacidade de os fazer chegar aos mercados. Se não reconhecermos os custos adicionais do transporte e da distância, não estamos a garantir condições justas de desenvolvimento", referiu José Manuel Bolieiro, citado na nota.

O líder do executivo açoriano também sublinhou o papel ativo dos Açores na promoção de soluções próprias e adaptadas ao contexto insular e ultraperiférico.

"As RUP, como os Açores, não pedem exceções, pedem equidade. Precisamos de políticas que reconheçam as nossas condições geográficas e económicas com medidas concretas e ajustadas à realidade do território", afirmou.

A reunião entre Bolieiro e Andrey Novakov decorreu num momento em que a Comissão Europeia prepara uma nova abordagem à Política de Coesão, sendo, por isso, essencial reforçar o diálogo com as instituições europeias e valorizar o papel geoestratégico das RUP para a afirmação da União Europeia no mundo, lê-se.

Andrey Novakov, membro do Parlamento Europeu desde 2014, eleito pela Bulgária, pelo partido GERB - Cidadãos para o Desenvolvimento Europeu da Bulgária, “manifestou interesse e abertura para continuar a ouvir as propostas das RUP, reconhecendo o contributo dos Açores para a construção de políticas europeias mais inclusivas”, de acordo com o comunicado.