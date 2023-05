Sporting despede-se da temporada 2022/23 com triunfo em Vizela

Na 34.ª e última jornada do campeonato, Osmajic adiantou o Vizela logo aos seis minutos, mas Gonçalo Inácio (20) empatou para os 'leões', que beneficiaram de um golo na própria baliza de Ivanildo, aos 85, para garantir o triunfo.

Com este triunfo, o Sporting, que terminou a I Liga com 14 encontros seguidos sem derrotas, terminou a temporada na quarta posição, fora da zona de qualificação para a Liga dos Campeões, com 74 pontos, menos 11 do que os conseguidos na temporada anterior, em que terminou na segunda posição.

Apesar de ter somado o sétimo encontro seguido sem vencer, o clube minhoto conseguiu a sua melhor prestação de sempre na I Liga, na 11.ª posição, com 40 pontos, superando os 33 pontos e o 14.º posto de 2021/22.

No primeiro encontro da derradeira ronda do campeonato, o Rio Ave e o Famalicão empataram a dois golos, com os vila-condenses, em vantagem numérica mais de uma hora, a recuperarem de uma desvantagem de 2-0.

Ruben Lima (10 minutos) e Dobre (12) marcaram os golos dos famalicenses, antes de Zaydou ser expulso, aos 29, num lance com intervenção do videoárbitro, com Boateng (70) e Leonardo Ruiz (82) a empatarem para os vila-condenses.

O VAR voltou a ter influência no jogo, já perto do final, ao reverter uma grande penalidade marcada a favor do Rio Ave.

Apesar de ter somado o quinto jogo seguido sem vencer, o Famalicão ocupa o oitavo lugar, com 44 pontos, enquanto o Rio Ave vai terminar a temporada na 12.ª posição, com 40, após o quarto encontro sem triunfar.