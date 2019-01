Sporting conquista Taça de Portugal de ténis de mesa em masculinos e femininos

As mais lidas

É o quarto título consecutivo para os masculinos, que têm 26 títulos, enquanto os femininos puseram fim a nove vitórias seguidas do Mirandela na prova e conquistaram o 13.º troféu, quebrando um ‘jejum’ que durava desde 1993.

Do lado feminino, Daniela Dodean Monteiro bateu Olga Shshmareva (3-2), Li Fen triunfou sobre Anita Luís (3-0), antes de Shshmareva e Olga Chramko vencerem Zhenqi Barthel Apolónia e Monteiro (3-0), com Apolónia a conseguir a vitória final sobre Anita Luís (3-0).

Os ‘leões’ dominaram a prova e afastaram Lagos, São Roque e Ponta do Pargo a caminho da final masculina, enquanto a formação feminina eliminou Juncal, Ponta do Pargo e Mirandela.

O Sporting venceu este domingo a Taça de Portugal de ténis de mesa tanto em masculinos como em femininos, vencendo no primeiro o Juncal (3-0) e no segundo o Toledos (3-1), nas finais disputadas na Póvoa de Varzim.

