Sport Club Lusitânia despede-se de Temidayo Yussuf

De acordo com nota, em causa está uma proposta oriunda de França que vai permitir “uma oportunidade única para o jogador e, por outro lado vem ao encontro das necessidades do clube, no sentido de promover o equilíbrio financeiro, uma preocupação constante desta direção desde o início do seu mandato”, refere Luís Carneiro, presidente do clube, citado na mesma nota.





Luís Carneiro, revela que a proposta foi “seriamente ponderada, pois o Lusitânia tem consciência da importância do atleta no plano desportivo”, sublinhando que “a ambição é colocar o Lusitânia entre os cinco grandes do basquetebol nacional e, quem sabe um dia, algo mais”.









Refira-se que o norte-americano de 25 anos, não só é um jogador relevante da presente edição da Liga Portuguesa de Basquetebol, como também lidera o ranking da prova na atribuição do estatuto de MVP e na lista de ressaltadores.