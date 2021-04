Sp. Ideal alega que Estrela utilizou atleta irregularmente

Em causa está o avançado nigeriano Chidera Nwoga, que no encontro disputado a 20 de março no Estádio Municipal da Ribeira Grande entrou aos 60 minutos, rendendo na ocasião Diogo Leitão.



O jogo, recorde-se, foi em atraso da 13.ª jornada (e terminou com uma igualdade 0-0), sendo que o mesmo não se disputou a 24 de janeiro a pedido dos leões da Ribeira Grande, já que o plantel estava em isolamento depois de terem sido detetados vários casos de Covid-19 no seio do grupo de trabalho às ordens de Sidónio Ferreira.



De acordo com uma fonte próxima do processo, o Estrela incorre na eventual infração de utilização irregular de jogador porque o atleta em questão não podia ser utilizado naquela partida em atraso da 13.ª jornada, uma vez que à data de realização daquela ronda do Campeonato de Portugal (24 de janeiro) Chidera Nwoga tinha disputado um jogo pela sua antiga ex-equipa.



O nigeriano transferiu-se em fevereiro do Tirsense para a Reboleira, sendo que a 24 de janeiro, na 13.ª jornada do Campeonato de Portugal Série B, Chidera foi utilizado pela formação de Santo Tirso no jogo com o Pevidém. O atleta marcou o golo dos tirsenses aos 36 minutos, mas quatro minutos depois acabou sendo expulso por acumulação de cartões amarelos.



A defesa do Sporting Ideal alega que o jogador em causa não pode atuar, na mesma jornada, em dois clubes diferentes do mesmo campeonato.



Além disso, alegam que à data em que foi conseguido o acordo entre Sporting Ideal, Estrela e Federação Portuguesa de Futebol para o adiamento da partida, no dia 15 de janeiro, Chidera Nwoga não se encontrava à disposição do treinador dos amadorenses por ainda estar inscrito como atleta do Tirsense.



Caso seja dada razão aos leões da Ribeira Grande, ao Estrela poderá ser sancionada a derrota por 3-0 na secretaria e a aplicação de uma coima.



A perda pontual pode afastar o Estrela do primeiro lugar e da presença na fase de acesso à II Liga, mas, por outro lado, pode permitir ao Sporting Ideal a eventual manutenção no Campeonato de Portugal.