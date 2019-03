SOS Feteira entrega cadeira de rodas aos bombeiros faialenses

As mais lidas

Esta ação insere-se no plano de atividades da associação, constituída formalmente a 14 de novembro de 2018, explica nota de imprensa. Na ocasião, a presidente da direção, Conceição Martins referiu que "este é apenas um ato simbólico. Trata-se de uma pequena gota de reconhecimento por tudo aquilo que os Bombeiros fazem por nós, todos os dias. É, nada mais nada menos, do que uma mostra da nossa gratidão por aqueles que, diariamente, arriscam a sua vida em prol dos outros", disse citada na mesma nota. Conceição Martins revelou ainda que o SOS Feteira tem já outras atividades em mente, quer de apoio às famílias quer de intervenção na sociedade. Esta associação tem como missão apoiar causas de âmbito social, ambiental e cultural e propõe-se a desenvolver projetos inovadores que promovam a entreajuda, a solidariedade e a união das pessoas e das empresas em prol de causas nobres, bem como contribuir para o desenvolvimento social e humano das comunidades locais e para uma cidadania global e solidária.

A Associação SOS Feteira, da cidade da Horta, levou a cabo, a entrega de uma cadeira de rodas aos Bombeiros Voluntários do Faial.

