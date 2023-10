Sorteios das provas de ilha realizam-se esta noite

De acordo com a informação avançada pela AFPD, os sorteios vão ter lugar a partir das 19h00 e destinam-se às competições dos escalões de seniores, juniores, juvenis, iniciados, infantis e benjamins.

Segundo o cronograma já divulgado pela entidade que gere a modalidade na ilha de São Miguel e Santa Maria, as competições na ‘ilha verde’ vão iniciar-se no fim de semana de 7 e 8 de outubro na ilha de São Miguel, enquanto que na ‘ilha do sol’ as provas arrancam uma semana de depois, ou seja, a 14 de outubro.

A Taça de Honra, em todos os escalões, é a primeira competição oficial da época.