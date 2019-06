Trata-se da ‘Select Brillant Super TB’, uma bola certificada pela FIFA Quality Pro e adequada para jogos ao mais alto nível. A LPFP anuncia que esta bola tem as mesmas características da ‘Derbystar’ que é utilizada na Bundesliga .



O sorteio vai decorrer no Palácio da Bolsa, no Porto, e vão ser conhecidas a 5 de julho todas as jornadas da I e II ligas, bem como o calendário para as primeiras fases da próxima edição da Taça da Liga.Entretanto, a LPFPanunciou também no dia de ontem a nova bola para as competições profissionais em Portugal na próxima temporada.