Sondagem dá um ponto de vantagem a Harris sobre Trump

De acordo com a sondagem, Harris recebe 50% de apoio entre os eleitores inquiridos e Trump 49%, um resultado dentro da margem de erro (de mais ou menos 2,1 pontos).

No conjunto dos estados-chave para estas eleições - Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin – os dois candidatos aparecem empatados.

A equipa de campanha de Trump já reagiu a esta sondagem, dizendo que os seus resultados estão manipulados, embora não apresente provas para sustentar essa alegação.

A sondagem revela, entre outros dados, que um número elevado de eleitores democratas e negros disseram que “definitivamente irão votar”, mostrando que a provável candidata democrata está a conseguir mobilizar o partido, mais do que a candidatura desistente do Presidente, Joe Biden.

Quando interrogados sobre quem está mentalmente melhor preparado para ser Presidente, os inquiridos dão vantagem a Harris.

Contudo, quando interrogados sobre qual o candidato melhor posicionado para dinamizar a economia norte-americana, é Trump quem aparece em primeiro lugar.

A candidata democrata lidera a sondagem entre os eleitores femininos, onde a maioria dos inquiridos diz que Trump favorece os interesses dos homens, mais do que das mulheres.

No eleitorado negro, é também Harris quem aparece à frente, com resultados melhores do que os que estavam a ser obtidos pela agora desistente candidatura do Presidente, Joe Biden.

Os inquiridos também dizem que a política que está a ser seguida por Biden é muito semelhante à que Harris defende na sua campanha eleitoral, embora uma percentagem significativa a identifique como sendo mais à esquerda do que o atual Presidente.

No sensível tema da imigração, 52% dos inquiridos responderam que se Harris vencer as eleições, mais imigrantes atravessarão a fronteira, do que com Trump (6%).

Noutro tema relevante, 68% acreditam que se Harris ganhar tentará fazer com que o aborto seja legal em todos os estados e apenas 11% acreditam que ela deixará essa decisão para os governos estaduais (como defende Trump).

A sondagem foi realizada junto de uma amostra de 3.102 eleitores registados nos Estados Unidos, entre 30 de julho e 2 de agosto.

Entretanto, a cadeia televisiva CNN publicou hoje uma média de quatro sondagens nacionais recentes – que, entre outras, inclui a sondagem da CBS – que mostram que Trump tem 49% de apoio dos eleitores e Harris tem 47%.