PAN/Açores alerta para impactos da massificação do turismo

Em comunicado, a representação parlamentar do PAN/Açores informa que entregou um requerimento ao Governo dos Açores, através do parlamento regional, para averiguar as condições de segurança no terreno, a necessidade de meios de fiscalização e a aposta em soluções de mobilidade suave, com o objetivo de diminuir a carga de visitantes nos principais pontos turísticos regionais e excesso de viaturas.

O PAN/Açores reuniu, na passada semana, com a AGITA – Associação de Guias de Informação Turística dos Açores, após um episódio de "agressão a um guia turístico por parte de um visitante" e, segundo o partido, identificou "várias lacunas" que exigem resposta urgente por parte das entidades competentes.

Entre as falhas "críticas" apontadas está, por exemplo, a ausência de Vigilantes da Natureza, a proliferação de trilhos não oficiais – que representam perigo tanto para turistas, para locais, como para o ecossistema – e a inexistência de sinalética adequada de sensibilização e alerta.

Essas situações "comprometem a segurança e a experiência turística nos Açores, fomentando comportamentos negligentes", segundo o PAN, explicando que essas lacunas serviram de base às perguntas dirigidas ao Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM).

O PAN/Açores ouviu ainda preocupações da associação relativamente ao impacto do elevado número de viaturas de aluguer, que congestionam vias e zonas sensíveis, sobretudo nos locais com maior fluxo turístico, defendendo a implementação de limites diários e simultâneos de visitantes, reorganização da mobilidade, direcionada para a utilização de transportes públicos acessíveis, serviços de 'shuttle' e "soluções de mobilidade suave que respeitem os ritmos naturais das ilhas".

O deputado único do PAN/Açores, Pedro Neves, reforça a necessidade de uma gestão diferenciada entre ilhas, considerando o impacto heterogéneo do turismo no arquipélago.

“Existem realidades muito distintas que exigem respostas ajustadas e equitativas para evitar a massificação nalgumas ilhas”, defende o parlamentar, citado na nota de imprensa.

Para o deputado e porta-voz do PAN/Açores, “a sustentabilidade dos Açores enquanto destino de turismo sustentável não se pode limitar a um slogan", defendendo "medidas concretas e eficazes" que salvaguardem o equilíbrio entre o acolhimento turístico, a proteção dos recursos naturais e a comunidade.