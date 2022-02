"Soldados da Paz, no feminino!" patente na Praça do Município de Ponta Delgada

Em exposição estão 30 fotografias da autoria do jovem fotógrafo amador Mário Fragata, refere nota.

Colaborador do Município de Ponta Delgada, como jardineiro, Mário Fragata é natural dos Mosteiros, mas reside nos Ginetes há vários anos e tem como grande paixão a fotografia e a Proteção Civil.

As fotografias foram tiradas no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Mulher e visam dar a conhecer algumas das bombeiras que fazem desta a sua missão de vida: Vida Por Vida, a Bem da Humanidade.

Segundo a presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, “as fotos aqui expostas são uma merecida e justa homenagem às mulheres que colaboram com esta Associação que, ao longo dos anos, tem sabido acompanhar as mudanças sociais e culturais, eliminar barreiras no acesso a esta atividade e integrar a diversidade”, disse Maria José Duarte, citada na mesma nota.

Por seu turno, o presidente da AHBVPD, João Paulo Medeiros, referiu que a exposição pretende assinalar, de uma forma diferente, os 142 anos da associação: “Este é um mundo de permanente disponibilidade de serviço, em prol do outro, de dedicação e entrega à comunidade. Felizmente que deixou de ser uma missão exclusiva de homens, sendo que as mulheres desempenham hoje, por mérito e capacidade próprias, um lugar onde impera a igualdade, o companheirismo e sobretudo o humanismo no relacionamento com o outro, com o mais frágil”.