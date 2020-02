“Sol Menor” realiza-se a 6 de junho na Praia da Vitória

Os interessados podem dirigir-se, presencialmente, à Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, das 09h00 às 17h00, ou enviar um email para geral@praiacultural.pt, com o assunto “Inscrição Sol Menor”, constando do corpo do e-mail o nome e a idade do participante, explica comunicado.



O Festival "Sol Menor", que decorre a 6 de junho, destinado a crianças entre os 8 e os 12 anos, é promovido pela Câmara Municipal da Praia da Vitória, através da Cooperativa Praia Cultural, que pretende ser um veículo de promoção dos artistas mais pequenos.

Entretanto, da agenda cultural para este fim de semana, destaque para a exibição do filme “1917”, a 28 e 29 de fevereiro, sexta-feira e sábado, no Auditório do Ramo Grande, pelas 21h00.

Vencedor dos Globos de Ouros nas categorias de Melhor Drama e Realizador, e nomeado para dez Óscares, o filme conta com George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburc, Colin Firth e Benedict Cumberbatch nos papéis principais.



"Em abril de 1917, com a Primeira Grande Guerra a atingir o seu auge, dois jovens soldados britânicos (Schofield e Blake) ficam encarregues de uma missão urgente: atravessar território inimigo e entregar, em mãos, uma mensagem que salvará a vida dos 1600 homens que incorporam o segundo batalhão do Regimento Devonshire, onde também se encontra o irmão de Blake. A missiva menciona a necessidade de abortar o ataque do dia seguinte às forças alemãs que, já sabendo o que os espera, se preparam para uma emboscada. Contudo, para além do inimigo que têm de evitar pelo caminho, os dois soldados sabem que têm o tempo contra si e que qualquer obstáculo pode significar a sua morte e, consequentemente, a dos seus companheiros de armas", lê-se na sinopse do filme.

Agendado para o dia 1 de março, está a sessão de cinema infantil com o filme “Bayala”, em versão portuguesa, a partir das 15h00. A entrada é gratuita para menores de 12 anos.