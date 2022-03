Socialistas de São Miguel querem “renovação” na lista às legislativas nacionais

Os socialistas da ilha de São Miguel pretendem, ainda, que o cabeça-de-lista pela Região seja daquela ilha, bem como o direito a dois candidatos nos cinco primeiros lugares, de acordo com o documento aprovado na noite de quinta-feira pelo órgão liderado por André Rodrigues.



A Comissão de Ilha do PS de São Miguel defende que a “formulação da lista à Assembleia da República tenha em consideração a necessidade de renovação consentânea com o atual momento político, o qual recomenda que o PS se apresente a sufrágio reforçado em termos do perfil político dos seus candidatos”.



O Secretariado Regional do PS/Açores reúne-se no sábado, em Ponta Delgada, para votar a lista de candidatos socialistas às legislativas nacionais.



A Comissão de Ilha de São Miguel quer que os lugares na lista “sejam preenchidos por personalidades com elevado grau de reconhecimento e identificação com os valores e princípios defendidos pelo PS/Açores”.



Neste momento, são deputados pelo círculo eleitoral dos Açores à Assembleia da República, Isabel Rodrigues, por São Miguel, Lara Martinho, pela ilha Terceira, e João Casto, pela ilha do Faial.



Para os militantes de São Miguel, os futuros candidatos devem corresponder “à necessidade de assegurar, na Assembleia da República, uma eficaz representatividade e defesa dos interesses regionais e, por essa via, contribuir para emprestar uma voz e uma visão açoriana ao debate político nacional”.



A Comissão de Ilha de São Miguel do PS entende que os candidatos deve “ter um perfil, primacialmente, político e estejam comprometidos com a defesa dos valores constantes na Declaração de Princípios do Partido Socialista”.



Deve-se assegurar a “proporcionalidade inerente ao peso demográfico que cada uma das ilhas possui”, devendo o cabeça de lista “ser de São Miguel e ser, igualmente, retomada a prática da maior e mais populosa ilha ter mais um lugar nos cinco primeiros da lista”.



Na sessão da Comissão de Ilha de São Miguel, o líder do PS/Açores, Vasco Cordeiro, considerou “ter sido o Partido Socialista que, ao longo destes últimos seis anos, “não só honrou, como superou, a prática e o património político de ações em favor das autonomias regionais”, considerando ser disso que também se deve falar nas eleições legislativas nacionais.



O dirigente socialista, citado em nota de imprensa, disse “ter sido com os Governos do Partido Socialista que, por exemplo, se colocou fim a uma injustiça de décadas no domínio da Saúde”, exemplificando que até ao início de funções do atual Governo na República, “as deslocações de açorianos ao Serviço Nacional de Saúde eram cobradas ao Serviço Regional de Saúde”.



Vasco Cordeiro lembrou que foi igualmente o Governo da República do PS que acabou com a discriminação dos Açores em relação à Madeira, em matéria de obrigações de serviço público de transporte aéreo interilhas.



No capítulo da solidariedade nacional, o líder regional socialista disse ter sido o atual Governo da República que, aquando da passagem do Furacão Lorenzo pelos Açores, assumiu 85% da recuperação dos estragos, realidade que “só não está atualmente assim por e incompetência do atual Governo Regional, nomeadamente o seu presidente”.