Smart Cities são nova forma de olhar para as cidades ou regiões

As Smart Cities, enquanto nova forma de olhar para as cidades ou para as regiões, de modo a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos que nela vivem ou visitam, será o tema em debate no terceiro bloco da conferência “Tecnologia: a próxima geração”, promovida pela Altice Empresas.

Miguel de Castro Neto, diretor da NOVA Information Management e coordenador do NOVA Cidade – Urban Analytics LAb, irá abrir este bloco temático com a apresentação “Como evoluir para uma cidade sustentável e Smart?”.

Em seguida será promovida a mesa redonda “Como são as Smart Cities de hoje?” com a participação de Abel Aguiar, Global Partner Solutions Lead, Microsoft Portugal; Alexandre Gaudêncio, presidente do Município da Ribeira Grande; Paulo Rego, diretor de Produto e Pré-Venda, Altice Empresas; Pedro Francisco, Regional Sales Leader, Cisco Portugal; e com moderação de Paulo Simões, Diretor Editorial, do Açoriano Oriental, media partner deste evento.

Este bloco temático tem início pelas 15h00 e integra a conferência “Tecnologia: a próxima geração”,que decorre na próxima quarta-feira, no Teatro Micaelense e para qual se pode inscrever em https://www.altice-empresas.pt/tecnologia-proxima-geracao-acores.



Cidades inteligentes em Portugal

As Smart Cities são uma nova forma de olhar para as cidades ou para as regiões na vertente da Transformação Digital, usando tecnologia (mas não só) para melhorar a experiência dos cidadãos, na sua interação diária com a cidade, sejam as suas instituições, infraestruturas ou mesmo os cidadãos que a visitam.



Hoje, as cidades (e regiões) competem entre si pelo talento – mais que os países – e só aquelas que proporcionarem uma excelente experiência de utilização, estarão em condições de atraírem pessoas capacitadas e empresas e negócios que se deslocam para onde há talento.



Dessa forma, as cidades, ao acolher o desígnio da liderança no desenvolvimento das Smart Cities, podem estar a desenvolver um enquadramento favorável para a sua economia e sustentabilidade futura.

A Altice Empresas apoia as cidades e os territórios através de soluções inovadoras que melhoram a qualidade de vida dos seus habitantes e a proteção do ambiente como a Gestão de Resíduos, Telemetria de Água, Gestão de Energia Solar, Gestão de Frotas ou Monitorização Ambiental.

Ao mesmo tempo, reflexo da sua liderança, investe continuamente numa das condições sine qua non de enraizamento das Smart Cities: a infraestrutura.

Hoje o país tem já perto de 6 milhões de lares e empresas com fibra ótica de última geração, tornando-se num dos primeiros países europeus com cobertura praticamente integral desta tecnologia.

A par da fibra ótica, o 5G vem agora trazer um novo fôlego aos projetos de Smart Cities dotando as cidades de uma rede de comunicações móveis robusta de elevada fiabilidade, capacidade e velocidade.

É através do investimento e do desenvolvimento de infraestrutura e tecnologia necessárias ao permanente desenvolvimento das Smart Cities, que a Altice Empresas apresenta um portefólio de soluções 360º que dão resposta às necessidades das autarquias.



De norte a sul do país, existem municípios que, em parceria com a Altice Empresas, já implementaram soluções tecnológicas que contribuem para um futuro mais seguro e sustentável das suas cidades, sendo que exemplos Ponta Delgada e Angra do Heroísmo na gestão de resíduos.