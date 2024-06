Sismo de magnitude 5,9 volta a atingir centro do Japão sem causar vítimas

O sismo teve epicentro na ponta da península de Noto, referiu a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês).

As autoridades referiram que o abalo causou o desmoronamento de três habitações, mas sem causar quaisquer vítimas.

A televisão pública japonesa NHK mostrou imagens de pelo menos uma casa com paredes muito danificadas e o telhado parcialmente caído.

Nenhuma anomalia foi detetada nas centrais nucleares do país, garantiu o porta-voz do Governo japonês, Yoshimasa Hayashi.

O sismo foi seguido de várias réplicas, incluindo um abalo de magnitude 4,8.

“A área está sujeita a atividade sísmica há mais de três anos, incluindo o terramoto de magnitude 7,6 ocorrido em 01 de janeiro deste ano. Isto deverá continuar num futuro próximo, por isso continuem a ter cautela”, lembrou a JMA.

A agência também reiterou os perigos que aluimentos de terra e quedas de rochas podem causar na península de Noto, riscos reforçados pela chuva que se tem registado na região.

Mais de 260 pessoas morreram na sequência do sismo de 01 de janeiro, que destruiu um grande número de casas e infraestruturas na península de Noto, numa altura em que as famílias se reuniam para celebrar o Ano Novo.

Situado no cruzamento de várias placas tectónicas ao longo do chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, o Japão é um dos países com maior atividade sísmica do mundo.

Mais de 2.200 terramotos foram sentidos no arquipélago no ano passado, incluindo 19 sismos de magnitude igual ou superior a 6,0, de acordo com a JMA.

A grande maioria causa poucos danos, sobretudo devido à aplicação de normas de construção antissísmicas extremamente rigorosas no Japão, cuja população tem também uma elevada consciência das medidas de emergência face a desastres naturais.

No entanto, muitos edifícios, sobretudo em zonas rurais como Noto, estão degradados e, portanto, vulneráveis a fortes sismos.