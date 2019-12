Esta segunda-feira

Sismo de magnitude 3,1 na escala de Richter sentido no Faial

Um sismo de magnitude 3,1 na escala de Richter foi sentido esta manhã na ilha do Faial. De acordo com o CIVISA, o evento foi registado às 07h11 e teve epicentro a cerca de 31 quilómetros a oeste do Capelo, na ilha do Faial.