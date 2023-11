Sismo de magnitude 2,2 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Segundo o CIVISA, o sismo foi registado às 14:07 locais (15:07 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de três quilómetros a lés-sudeste) de Serreta, na ilha Terceira.

De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli Modificada nas freguesias de Serreta e Santa Bárbara (concelho de Angra do Heroísmo), indica o CIVISA no comunicado, divulgado na sua página oficial na internet.

O CIVISA acrescenta que "este evento se insere na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022".

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).