Sismo de 3,2 na escala de Richter sentido esta madrugada na ilha Terceira

De acordo com o CIVISA, o sismo foi registado pelas 04h10 e teve epicentro próximo da Serreta, na ilha Terceira.

Foi sentido ainda com intensidade III em S. Mateus e na Conceição (concelho de Angra do Heroísmo, e na Agualva (concelho de Praia da Vitória).





Este evento insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022.







O sismo foi sentido com intensidade máxima IV/V (Escala de Mercalli Modificada) na Serreta e nas Doze Ribeiras (concelho de Angra do Heroísmo).O evento foi ainda sentido com intensidade IV nos Raminho, Altares, Santa Bárbara, Cinco Ribeiras, S. Bartolomeu e Terra Chã (concelho de Angra do Heroísmo, bem como nas Quatro Ribeiras e Biscoitos (concelho de Praia da Vitória)