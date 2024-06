Sinfonietta de Ponta Delgada atua na Igreja de Santo António

Este concerto, pelas 21:00, é uma produção da Quadrivium – Associação Artística, com o apoio da Direção Geral das Artes e Câmara Municipal de Ponta Delgada, com execução da Sinfonia N.º 29, de Wolfgang Amadeus Mozart, que assinala um momento marcante no percurso do músico.

Haverá oportunidade para ouvir duas aberturas, uma de Mozart e outra de Giovanni Paisiello “La serva padrona”.

O concerto encerra com uma obra de Leopold Kozeluch, compositor checo, contemporâneo de Mozart, que, em Viena, escreveu a sua Sinfonia nº 3, segundo a nota divulgada.