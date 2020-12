Covid-19

Sindicato lamenta que compensações para SNS excluam administrativos

A Associação Sindical do Pessoal Administrativo da Saúde (ASPAS) lamentou esta terça feira que as compensações para os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde (SNS), envolvidos no combate à pandemia, deixem de fora, “sem haver qualquer justificação”, milhares de administrativos.