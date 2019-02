“Sinceramente, sinto que vou partir tudo” amanhã no Teatro Micaelense

As mais lidas

Leia na íntegra a entrevista na edição desta quinta-feira, 7 fevereiro 2019, do jornal Açoriano Oriental

O espetáculo vai basear-se, um pouco, no último ano da minha vida. Eu, todos os anos, faço um espetáculo novo e um resumo do que se passou na minha vida. Este espetáculo reflete um pouco sobre o meu défice de atenção...

O Salvador Martinha sobe esta sexta-feira ao palco do Teatro Micaelense com ‘Cabeça Ausente’, o seu quinto espetáculo de stand-up. O que pode o público esperar?

Salvador Martinha regressa (confiante) a São Miguel com o espetáculo ‘Cabeça Ausente’. Vem para mostrar a “realidade paralela” a que o seu défice de atenção convida a frequentar.

