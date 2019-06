"Sinaga começa a vender património este ano" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que a Sinaga já tem em curso o processo negocial para a venda dos imóveis "Mato da Correa" e "Casa da Balança".

"Gastrónomos preparam almoço especial na prisão" é a manchete fotográfica do Açoriano Oriental. "IRAE instaura 9 processos-crime por contrafação", "Prisão preventiva para suspeito de abusar de crianças", "Açores acedem a reserva de cerca de 69 milhões em fundos da UE", "EUA a favor da independência dos Açores em 1975" e "Portugal na final da Liga das Nações com hat-trick de CR7" constituem os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.