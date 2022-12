O treinador de 46 anos regressa assim ao ativo, depois de ter abandonado no final da época passada o Sporting Ideal, onde esteve durante dois anos e meio, tendo já realizado, ontem, o primeiro treino como timoneiro do emblema do concelho da Lagoa.

A meta para esta temporada mantém-se: garantir o primeiro lugar no Campeonato de Futebol dos Açores e a consequente subida ao CdP.

“Queremos recuperar em termos pontuais na tabela classificativa para conseguir atingir os objetivos”, referiu o técnico, numa altura em que o Operário está a seis pontos do líder Lusitânia, embora com um jogo a menos disputado.

“O objetivo vai manter-se. Vamos dar continuidade ao trabalho que estava a ser muito bem feito. A vida de treinador é assim mesmo, novo projeto para o André Branquinho e uma janela de oportunidade para mim”, declarou.

Sidónio Ferreira conhece bem o Operário, clube que representou como jogador, na temporada de 2004/2005, e como treinador principal, entre setembro de 2018 e dezembro de 2019.

“É uma casa que gosto muito e conheço bem. É um orgulho voltar a representar o Operário.Os fabris gostam de exigência, eu sou um treinador exigente e por isso vamos lutar pelos objetivos até ao fim”, vincou.

Sobre o plantel, o novo líder dos lagoenses garante que lhe “dá garantias, mas, como é curto, vai haver necessidade de se ajustar um ou dois setores”.