Sete ilhas dos Açores em alerta amarelo devido a agitação marítima

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para o grupo Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) referente a agitação marítima até às 00h00 de quinta-feira.

A Proteção Civil dos Açores emitiu, esta quarta-feira, um alerta tendo em conta as previsões de agitação marítima nas ilhas dos grupos Ocidental e Central, que estão sob aviso amarelo.

