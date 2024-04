Sete barras marítimas fechadas e três condicionadas devido ao vento e agitação do mar

Segundo informação disponibilizada ‘online’, as barras de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Portinho da Ericeira estão fechadas a toda a navegação.

A barra de Aveiro está condicionada para embarcações de comprimento inferior a 15 metros, enquanto as da Figueira da Foz e de Viana do Castelo estão condicionadas para embarcações com comprimento inferior a 35 e a 12 metros, respetivamente.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje céu geralmente muito nublado com aguaceiros, que no Norte e Centro podem ser acompanhados de trovoada, e uma descida da temperatura máxima.

Na costa ocidental, as ondas serão de oés-sudoeste com 2,5 a 3,5 metros, enquanto na costa sul serão do quadrante sul com um a dois metros.