Serviços britânicos referem recuo da Rússia para reabastecimentos

A situação põe em evidência as "dificuldades que a Rússia enfrenta para reorganizar as unidades militares em zonas avançadas dentro da Ucrânia", diz ainda a informação difundida pelo Ministério da Defesa do Reino Unido.

É provável que a Rússia venha a compensar a "capacidade de manobra terrestre com ataques intensos de artilharia e com mísseis", acrescenta o documento britânico.

Por outro lado, declaração da Rússia sobre a centralização da ofensiva em Donetsk e Luhansk "indica a probabilidade de estar a lutar para manter mais de um eixo de ataque significativo", diz ainda o mesmo relatório.