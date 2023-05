"Série 'Rabo de Peixe' é uma oportunidade para promover a nossa terra"

O autarca assistiu à antestreia da série que teve lugar, quinta-feira, no Teatro Ribeiragrandense, afirmou, citado em nota de imprensa, que “estamos muito satisfeitos pela qualidade da realização, mas acima de tudo pela mensagem subjacente no argumento, que é a superação e a capacidade de enfrentar as dificuldades. É uma lição de vida, principalmente para os jovens".

Para potenciar a mediatização da série, Alexandre Gaudêncio anunciou a criação de um roteiro turístico, com a identificação dos principais locais de filmagem.

A sessão de antestreia contou com a presença de vários elementos ligados à serie, nomeadamente o realizador Augusto Fraga, a produtora Ukbar Filmes, e alguns dos atores como José Condessa e André Leitão e serviu para apresentar o primeiro episódio daquela série.

"Rabo de Peixe" estreia, sexta-feira, dia 26 de maio, na plataforma de streaming Netflix em 190 países.