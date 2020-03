“Sempre dissemos que quando vencêssemos, Rabo de Peixe ia parar. Afinal, foi o mundo que parou!”

Que sabor tem este título para um jogador como o João, que está há décadas no Clube Desportivo de Rabo de Peixe?

Um grande sabor, principalmente para mim, que já estou há 24 anos aqui. Lutamos há alguns anos por este título tão desejado e digo que foi com muito esforço, muita dedicação de todos. Mudamos muito e o mister Nelo teve um papel fundamental nesta equipa, que mudou em termos de disciplina, atitude, compromisso e muita garra. Foi isso que nos deu o tão desejado título.

Entrou com que idade no clube?

Com 8 anos. Tantas memórias que tenho desse tempo, de jogar no pelado, com aquelas pedras e do antigo Campo, onde iam muitos adeptos. Eles também foram fundamentais na conquista deste título, acompanharam-nos do início ao fim, na derrota, no empate e na vitória. Este título também é da massa associativa.