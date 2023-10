Semana Europeia do Desporto arranca na sexta-feira

Em nota de imprensa, o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) explica que o evento de arranque da iniciativa começa às 10:00 locais (11:00 em Lisboa), com a presença da secretária regional Saúde e Desporto, Mónica Seidi, e do diretor regional do Desporto, Luís Couto, de várias entidades desportivas e educativas e alunos.

A Semana Europeia do Desporto é uma iniciativa da Comissão Europeia realizada todos os anos em setembro, numa iniciativa que completa este ano a sua 9.ª edição.

Em Portugal, as atividades são coordenadas pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude e nos Açores, em particular, a coordenação está a cargo da direção regional de Desporto.