Semana da Juventude na Ribeira Grande

O presidente da Câmara da Ribeira Grande explicou, em nota de imprensa, a opção com a "vontade de trazermos mais pessoas à cidade e ao concelho na altura das férias da Páscoa, um momento que muita gente aproveita para fazer férias cá dentro. São as chamadas spring breaks que colocam muita gente a circular e ter eventos que chamam visitantes é sempre uma boa opção para dinamizar o comércio".







Direcionada em particular para os mais jovens, a Semana da Juventude arranca com o baile de finalistas da escola secundária da Ribeira Grande e conta, no programa, com eventos para todos os gostos, desde desporto, cultura, saúde, natureza e entretenimento.





A diversidade de oferta existente no programa "vai ao encontro daquilo que as pessoas nos têm pedido, ou seja, procuramos incluir várias temáticas com o intuito de abranger gostos diversos", acrescentou Alexandre Gaudêncio.

A Semana da Juventude da Ribeira Grande decorre até 14 de abril e tem como um dos pontos altos os concertos pelos DJ’s Ride, Motta Jr., Deezy e Capta, na noite de sábado,(dia 6 de abril) no Teatro Ribeiragrandense.