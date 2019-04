Semana Académica dos Açores de 27 de abril a 4 de Maio

Os artistas Toy, Quim Barreiros, Plutonio e Piruka são as principais atrações da 32ª edição da Semana Académica dos Açores, que decorre de 27 de abril a 4 de maio, no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada.

Numa parceria entre a Associação Académica da Universidade dos Açores e a J&M Eventos, a 32ª edição da Semana Académica dos Açores contará com cinco as noites de celebração do espírito académico, refere comunicado.





Desta forma a 27 de abril decorre o Baile de Gala com que conta com animação musical a cardo da Banda 8 e com o DJ Antoine C.





No dia 30 de abril o grande destaque vai para Toy, autor de temas do sucesso como “Coração não tem Idade”. Destaque também para Quim das Remisturas, Tójo, Yéyé e Camioneta Pá Cidade, um novo projeto do músico Romeu Bairos.





No dia 1 de maio sobem a palco as tunas da Universidade dos Açores, nomeadamente, Estudantina Universitária dos Açores, TAUA, Enf’in Tuna, Tuna Com Elas e Tunídeos. A noite contará ainda com o DJ Meighte.





Para o último fim de semana estão guardadas a noite “Beatitude Music Sessions #3” e a “Noite da Cerveja”. A primeira, no dia 3 de maio, tem a presença, já habitual de Quim Barreiros. Sobe também ao palco Plutonio, um dos artistas mais em voga na música nacional atual e ainda com o cantor João Moniz e os DJ’s André N e Matti.





Para dia 4 de maio fica reservada a “Noite da Cerveja” que contará com Piruka, no qual se juntam Souza, Urkesta Filarmoka, Bilf à Regional e KidJay.