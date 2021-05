Seleção portuguesa de andebol conhece horários dos jogos

A Federação Internacional de Andebol definiu os horários, junto com o Comité Organizador de Tóquio2020, com Portugal a arrancar pelas 11h30 de Lisboa (menos uma nos Açores) do dia 24 de julho, um dia depois da cerimónia de abertura, contra o Egito. Segue-se novo jogo à mesma hora, no dia 26 de julho, com o Bahrein, depois a Suécia, pelas 03h00 de dia 28, de novo às 11h30 com a Dinamarca, dia 30, e, a acabar, pelas 01h00 contra o anfitrião Japão, no dia 01 de agosto. A seleção portuguesa de andebol masculino qualificou-se pela primeira vez para os Jogos Olímpicos, assegurando a estreia ‘oficial’ das modalidades coletivas de pavilhão em Tóquio2020. Em Tóquio2020, a equipa comandada por Paulo Jorge Pereira vai voltar a tentar fazer história, depois das melhores classificações de sempre em Europeus e Mundiais, com o sexto e 10.º lugares, respetivamente, e do inédito apuramento olímpico.