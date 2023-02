Seis reforços garantidos no mercado de janeiro

O treinador do Santa Clara conta com seis caras novas para, em conjunto com os que já estavam, lutarem até ao final do campeonato para alcançar a meta traçada por Jorge Simão: conquistar 22 pontos em 48 ainda em disputa.



Depois dos médios Costinha e Misao, do guarda-redes Marcos Díaz e do avançado Walter González, a SAD encarnada assegurou mais dois elementos para a equipa que ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar da I Liga: os defesas Nanu e Ygor Nogueira.



Nanu, tal como o Açoriano Oriental avançou na sua edição de ontem, chega por empréstimo do FC Porto até ao final da temporada, enquanto Ygor Nogueira assina com os encarnados de Ponta Delgada até ao final da época, depois de ter rescindido com os mexicanos do Mazatlán. O Santa Clara adianta que fica com “opção de renovação automática do vínculo” com o central brasileiro no final da presente época.



A SAD inscreveu ainda o jovem guarda-redes de 15 anos João Afonso e contratou o médio brasileiro Ageu, de 20 anos, proveniente do Cruzeiro. Contudo, o jogador foi, tal como o avançado João Lima, emprestado à BSAD (II Liga) até ao final da temporada.



Do plantel saíram Anderson (rescisão), Rodrigo Valente (emprestado ao Penafiel até ao final da época), Andrezinho, João Lima (emprestado à BSAD) e Tassano, que se transferiu para os russos do Khimik.



Devido a lesão prolongada, a SAD encarnada retirou a inscrição do guarda-redes Marco Pereira.