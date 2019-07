Seis dias de Festival da Povoação by Nissan 2019

“Começa este ano as comemorações da 25ª edição do Festival da Povoação by Nissan que decorrerá no próximo ano”, afirma João Paulo Ávila, presidente da Associação de Juventude do Concelho da Povoação que organiza o evento desde 2011.





Citado em nota de imprensa, João Paulo Ávila acrescentou que este ano o objetivo passa por recordar as primeiras edições do evento que aconteciam “quando não existia nada semelhante fora do concelho da Povoação”.





Desta forma, haverá dois palcos, um junto a Praça Velha, que terá concertos todos os dias de 19 a 22 de agosto de acesso gratuito e com animação todos os dias de manhã à noite. Neste palco passarão artistas e grupos locais, grupos folclóricos, serões de comédia, demonstrações de modalidades desportivas sem esquecer a comida típica local e regional.





No palco principal do Festival junto à foz da ribeira, vão passar grandes nomes internacionais, nacionais e regionais como por exemplo, Gabriel o Pensador, Martin Jensen, Djodje, The Code, Jet Lag, Play e Diogo Amaral.

Durante toda a semana, decorrerá diversas atividades náuticas, até às 18 horas, numa parceria com o Clube Naval local.





A organização, entende este evento como um importante investimento para a economia local e como tal, segundo João Paulo Ávila, “queremos trazer à Povoação mais pessoas e durante mais dias”.