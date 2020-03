Segunda morte em Portugal é homem que estava internado em Lisboa

Em conferência de imprensa realizada no Ministério da Saúde, em Lisboa, Graças Freitas destacou que a maioria dos 642 infetados pelo novo coronavírus está em casa e que só 89 pessoas continuam internadas.

A “boa prática internacional” seguida em Portugal dita que “cerca de 80%” das pessoas infetadas fica em “alta ou cuidados domiciliários” sempre que tenham condições para ficar em casa, onde continuam a ser “acompanhadas pelo seu médico de família, equipa de saúde ou médico assistente”.

Do total das pessoas doentes, “15% fica em enfermaria geral e 05% poderá precisar de cuidados intensivos”.

“O que aconteceu nesta fase inicial é que internámos todas as pessoas em contenção máxima, em quartos de isolamento com pressão negativa. À medida que o quadro clínico estabilizou e as pessoas estavam bem e tinham capacidade de ficar em casa com condições adequadas, foram fazer convalescença no domicílio”, declarou.

Graça Freitas destacou que esta é “uma boa prática internacional” e que “muitos países já nem estão a sequer a internar os 80%, ficam logo em à partida em cuidados no domicílio”.