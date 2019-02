Segunda edição do Orçamento Participativo dos Açores com mais áreas temáticas e reforço de verba

“Em 2019, o OP Açores dispõe de um milhão de euros, o que corresponde a um aumento superior a 66%, comparativamente à primeira edição”, salientou Sérgio Ávila relativamente às novidades introduzidas, considerando o sucesso da medida, que “superou todas as expetativas”.





Outra novidade revelada por Sérgio Ávila é o alargamento das áreas de governação abertas à participação dos cidadãos, sendo cinco este ano as áreas temáticas do OP Açores, designadamente Ambiente, Cultura, Inclusão Social, Juventude e Turismo, adianta nota do executivo.





Nesse sentido, o governante referiu, citado na mesma nota, que estão em causa “investimentos públicos a executar em, pelo menos, duas ilhas, de forma equitativa, até um valor máximo de 200 mil euros”, pelo que “os açorianos terão direito, em 2019, a dois votos: um voto para o âmbito ‘ilha’ e um voto para o âmbito ‘regional’”.





“Este ano, pretendemos que ainda mais açorianos conheçam e participem no Orçamento Participativo da Região”, afirmou Sérgio Ávila na apresentação da segunda edição do OP Açores.





Para esse efeito, o vice-presidente adiantou que, se em 2018 a equipa do OP Açores foi a todas as ilhas e esteve em, pelo menos, dois concelhos em cada ilha, este ano vai aos 19 concelhos da Região durante a fase dos encontros participativos.





“Vamos promover dois encontros participativos em cada dia, um diurno, destinado aos jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos, e outro, em horário pós-laboral, para os açorianos maiores de idade”, o que significa “um total de 38 encontros participativos [até 30 de abril], mais 11 do que na primeira edição”, sublinhou.





O calendário dos encontros participativos, em que podem ser apresentadas e debatidas as antepropostas, está disponível a partir de hoje no sítio do OP Açores na Internet, no endereço eletrónico https://op.azores.gov.pt/, e nas redes sociais.







Os primeiros dois encontros terão lugar segunda-feira, 25 de fevereiro, no Corvo.