Segunda edição do Lagoa Azores SUP Day

No próximo sábado, dia 17 de agosto, o Porto da Caloura recebe a 2ª edição do Lagoa Azores SUP Day.

O início da prova, em Stand Up Paddle está agendado para as 10 horas, no Porto da Caloura e os participantes irão percorrer parte da orla costeira do concelho de Lagoa.





De acordo com nota de imprensa, irá decorrer sessões de SupYoga com a instrutora Carolina Lino, wokshops, exposições, batismos de SUP, entre outras atividades. No final, haverá um convívio para os participantes nas instalações da sede do Clube Náutico de Lagoa, com porco no espeto.





Diz a mesma nota que a organização disponibiliza estadia a todos os praticantes e atletas de SUP de outras ilhas ou do continente português que queiram participar.





Haverá algumas pranchas disponíveis para quem quiser participar e não tenha material próprio, tendo que ser requisitado no ato da inscrição. Estas são gratuitas e poderão ser feitas através dos contatos: paulojsousa@gmail.com; clube.nautico.lagoa@gmail.com com nome, contacto móvel e material necessário.





Sendo este um desporto de mar, que depende sempre das condições atmosféricas, poderão ocorrer alterações de última hora.





De referir que, este evento está inserido no programa de atividades dinamizadas no âmbito do projeto vencedor do Orçamento Participativo Jovem (OPJ) da Lagoa.





Este evento é organizado pelo Clube Náutico de Lagoa, em parceria com a Activesportsholidays e Activesportshop.eu, com a colaboração da Câmara Municipal de Lagoa e da Junta de freguesia de Água de Pau.