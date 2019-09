SEF abre mais 11 mil vagas para agendamento de pedidos de residência

As mais lidas

A par da abertura de vagas, o SEF apostou no reforço de recursos humanos, encontrando-se aberto um concurso público para 116 assistentes técnicos, “exclusivamente vocacionado para o atendimento ao público e que irá duplicar a capacidade de atendimento”, refere a nota.

Estes números são “bastante superiores” quando comparados com o período homólogo de 2018 quando foram atribuídos 45.777 novos títulos de residência, 46.475 renovações de autorização de residência e 15.384 novos títulos de residente ao abrigo do reagrupamento familiar.

Em jeito de balanço o SEF adianta também que de janeiro a julho foram atribuídos 76.940 novos títulos de residência, 53.900 renovações de autorização de residência e 21.820 novos títulos de residente ao abrigo do motivo reagrupamento familiar.

Segundo um comunicado do SEF, no primeiro semestre deste ano foram atendidas mais de 155 mil pessoas, o que representa um aumento de mais 30 mil em relação a 2018.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) disponibiliza até ao final do ano cerca de 11 mil vagas para agendamento de autorização ou renovação de residência e reagrupamento familiar à margem das 135 mil marcações já registadas.

