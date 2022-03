Secretário Regional da Agricultura dos Açores quer intercâmbios do setor com Porto Alegre

“Pretendo, num futuro próximo, fazer um intercâmbio no âmbito da investigação agrícola, do conhecimento de novas práticas e de introdução de novas culturas, tendo em conta as alterações climáticas, e mesmo de intercambio físico entre produtores”, disse António Ventura, secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural dos Açores, em declarações aos jornalistas em Porto Alegre, Brasil, depois do descerramento de uma placa evocativa da chegada, à cidade, dos primeiros 60 casais açorianos povoadores da região, em 1752.

Para o governante, a troca de conhecimento sobre as “culturas tropicais e subtropicais” da capital do Estado do Rio Grande do Sul podem criar, nos Açores, “uma diversidade económica para criação de emprego, combate ao despovoamento e fixação de jovens”.

“É isso que pretendo fazer com o governo da região: criar protocolos, intercâmbios e articular um novo desenvolvimento do conhecimento entre o que fazemos nos Açores e o que se faz aqui”, explicou.

António Ventura falava no segundo dia de visita oficial ao Brasil para comemorar os 270 anos do povoamento açoriano de Rio Grande do Sul e os 250 anos da fundação de Porto Alegre por açorianos.

“Levo isto na bagagem. Podemos ter uma troca de pensamento crítico no âmbito do desenvolvimento do agrorrural e da agricultura”, vincou.

Ventura lembrou que “a agropecuária e o agrorrural dos Açores sustentam a economia” da região autónoma e “têm uma dimensão humana, cultural e geracional muito importantes para o desenvolvimento e o progresso” do arquipélago.

“Porto Alegre tem essa mesma dimensão”, vincou.

António Ventura substitui, nesta visita, o presidente do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, José Manuel Bolieiro, que ficou nos Açores por causa da crise sísmica na ilha de São Jorge, e o vice-presidente do Governo, Artur Lima, que por motivos de saúde não o pode substituir.

Hoje, o secretário Regional e a comitiva fizeram um passeio de Barco no Lago Guaíba, para simbolizar a passagem pela costa onde chegaram os primeiros 60 casais de açorianos que chegaram ao Estado de Rio Grande do Sul.

O desembarque foi feito perto da Praça Brigadeiro Sampaio, considerada a primeira praça da cidade.

A comitiva participou, também, na sessão comemorativa do aniversário da Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul (CAERGS), onde foi lançada a cartilha infantil “Os viajantes açorianos no Rio Grande do Sul” e assinado um acordo de intenções, pelo prefeito Municipal de Gravataí e pelo presidente da Câmara Municipal da Horta, para geminação das duas cidades.

No sábado, a comitiva do Governo Regional dos Açores participa, no Paço Municipal, também conhecido como Paço dos Açorianos, na cerimónia de reconhecimento do Governo dos Açores, com a entrega, pelo prefeito (presidente de Câmara) de Porto Alegre, da medalha dos 250 anos da fundação açoriana da cidade, um dos mais de 300 eventos da celebração da efeméride.

Será também descerrada uma placa alusiva à visita oficial da Comitiva dos Açores à cidade de Porto Alegre, no Paço Municipal e uma deslocação ao Monumento de Homenagem ao Povo Açoriano.

Da comitiva açoriana no Brasil fazem parte o diretor regional das Comunidades, o líder da bancada do PSD na Assembleia Legislativa dos Açores, João Bruto da Costa, o deputado do PS e vice-presidente da mesa da Assembleia Legislativa, João Vasco Costa, e os deputados do PPM e do Chega, Paulo Estêvão e José Pacheco, respetivamente.

Viajaram também para Porto Alegre os presidentes das câmaras da Ribeira Grande, em São Miguel, e da Horta, no Faial, por serem cidades geminadas com Porto Alegre, cuja data oficial da fundação é 26 de março de 1772, há 250 anos.

Integram ainda a comitiva a presidente da Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul, Viviane Peixoto Hunter, e o conselheiro da Diáspora Açoriana no Estado do Rio Grande do Sul, Régis Marques Gomes.