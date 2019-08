Secretária da Saúde destaca responsabilidade acrescida do Corpo de Bombeiros de Ponta Delgada no socorro à população

A secretária regional da Saúde diise que o Corpo de Bombeiros de Ponta Delgada respondeu a 25 por cento das ocorrências registadas em todo o arquipélago no ano passado, destacando a missão e a responsabilidade acrescida desta corporação por prestar apoio ao município açoriano com maior densidade populacional, para além de ser também responsável por prestar socorro no concelho da Lagoa.